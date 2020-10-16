«أمن الجيزة» يفحص بلاغا بقتل شاب لوالدته حرقا فى فيصل

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بقيام شاب بقتل والدته حرقا بعدما اشعل النيران بجسدها، وانتقلت قوة أمنية من مباحث غرب الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بنشوب حريق في شقة بمنطقة المطبعة بفيصل، وانتقلت قوات الحماية المدنية لاخماد الحريق وأثناء فحص الشقة تبين العثور على جثة سيدة، وكشفت أقوال الجيران أن نجل السيدة وراء قتلها بعدما اشعل النيران في جسدها.ومازالت فرق البحث تفحص ملابسات الواقعة للوقوف على حقيقتها وملابساتها.