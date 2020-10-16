إصابات فيروس كورونا فى أمريكا تتجاوز 8 ملايين

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز ثمانية ملايين، الخميس، بعدما قفز بواقع مليون حالة خلال أقل من شهر، بينما تشهد البلاد زيادة كبيرة جديدة في الإصابات مع بدء انخفاض درجات الحرارة.وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة 217 ألفا منذ بدء الجائحة.وسجلت الولايات المتحدة 60 ألف إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ 14 أغسطس آب، مع زيادة الحالات في جميع المناطق، لاسيما في الغرب الأوسط.