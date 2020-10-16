مقتل قياديين بارزين بـ«القاعدة» فى غارة أمريكية بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن سلاح الجو الأمريكي قد وجه ضربة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة لتنظيم القاعدة في محافظة إدلب شمال سوريا.وقال البنتاجون، خلال نبأ عاجل، أن الضربة الجوية نتج عنها مقتل قياديين بارزين في القاعدة في عملية تم شنها في محافظة إدلب شمال سوريا.وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الهدف الذي تمّ قصفه في إدلب يشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية والحليفة.ولم تكن تلك هي الغارة الأولى ضد تنظيم القاعدة في سوريا، حيث شنت طائرات مجهولة بدون طيار غارة في يونيو الماضي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأسفرت تلك الغارة الأولى عن مقتل المسئول العسكري العام لتنظيم حراس الدين قسام الأردني وقائد عسكري آخر يمني الجنسية اسمه بلال الصنعاني.يذكر أن تنظيم "حراس الدين"، الذي تأسس عام 2018 ويضم مئات الإرهابيين، ينشط في إدلب ويقاتل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة).