تراجع آراء الكنديين تجاه الولايات المتحدة لمستوى قياسى

تراجع آراء الكنديين تجاه الولايات المتحدة إلى أقل مستوى قياسي منذ 40 عامًا خلال العام الماضي، مع أكثر من ثلاثة من كل خمسة كنديين يتبنون وجهة نظر غير مواتية للولايات المتحدة، وفقًا لاستطلاع رأي.وأوضح استطلاع معهد «إنفايرونكس»، أنه في حين لوحظ التراجع في جميع أنحاء كندا وعبر جميع الفئات السكانية، وجد الاستطلاع أن التغيير الأكثر وضوحًا تجاه الولايات المتحدة في مقاطعة أونتاريو، والذي شهد انخفاضًا إلى 26% من 41%، وبين أولئك الذين يتعاطفون مع حزب المحافظين، الذي شهد انخفاضًا إلى 45% من 63%، وتظل الآراء الإيجابية هي الأعلى في ألبرتا عند 39%.وكان لدى الرجال أكثر من النساء رأي إيجابي عن الولايات المتحدة، وهو نمط ثابت منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.ومن المرجح أن يشعر الكنديون بأن البلدين أصبحا أقل تشابهًا من كونهما أكثر تشابهًا، حيث يعتقد أكثر من واحد من كل ثلاثة أن البلاد أصبحت أقل شبهًا بجارتها، بعد أن كانت واحدة من كل عشرة قبل عقدين تقريبًا، وكان الكنديون الأصغر سنًا أكثر ميلًا لرؤية كندا تصبح أكثر شبهًا بالولايات المتحدة بنسبة 35%.وعلى الرغم من المشاعر السلبية المتزايدة، لا يزال معظم الكنديين يدعمون التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ويعتقدون أن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة كانت مفيدة للاقتصاد الكندي.