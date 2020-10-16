رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاض أمريكى يحكم على إيرانى بالسجن لالتفافه على العقوبات

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:18 ص
قاض أمريكى
قاض أمريكى
وكالات
طباعة
حكم قاض في ولاية مينيسوتا الأمريكية على صاحب شركة إيراني يبلغ من العمر 33 عامًا بالسجن 23 شهرًا بسبب نشاط شركته التي سمحت لإيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على بلدهم وشراء منتجات من الولايات المتحدة باستعمال وثائق هوية مزورة.

وأسّس سيّد سجّاد شهيديان شركة على الإنترنت اسمها "بايمنت 24" ومقرّها في إيران ويتمثل "نشاطها الرئيسي" في توفير المشورة للمواطنين الإيرانيين حول شراء منتجات من شركات أميركية، وفق بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية الخميس.

وأضاف البيان أن "الشركة اقترحت على زبائنها "حزمة" لمساعدتهم في عمليات شراء عبر الإنترنت من شركات توجد في الولايات المتحدة، تتمثل في حساب بايبال وبطاقة هوية وعنوان مزيفين وعنوان آي بي في الإمارات العربية المتحدة وبطاقة فيزا بنكية هدية".

كما اقترح الموقع نصائح "حول طريقة إنشاء حسابات بهويات أجنبية وتجنب القيود على مواقع الإنترنت الأجنبية، خاصة عبر نصح الزبائن بعدم الدخول أبدا على مواقع بعنوان آي بي إيراني".

وتابع البيان أن موقع الشركة أشار إلى أنه يأخذ "رسوما للالتفاف على العقوبات الأمريكية".

ووظف "بايمنت 24" 40 شخصا، وكان لديه مكاتب في مدينتي طهران وأصفهان.

ونقل البيان عن المدعي العام المساعد المكلف الأمن القومي جون ديميرز قوله إن سيد "شهيديان كذب على مزودين أمريكيين، وحوّل بشكل غير قانوني أموالا من إيران، واستعمل جوازات سفر ووثائق هوية مزيفة وأنشأ شركة هدفها الوحيد هو الالتفات على العقوبات الأميركية والسماح لآخرين بالقيام بالأمر نفسه".

من جهتها علّقت المدعية الفدرالية في ولاية مينسوتا إريكا ماكدونالد قائلة إنّ "هذه الأفعال إجرامية وتهدّد مصالحنا في ما يخصّ الأمن القومي".

وأوقف سيّد سجاد شهيديان في لندن في 11 نوفمبر 2018 وتمّ ترحيله في 15 مايو الفائت إلى الولايات المتحدة حيث أقرّ في يونيو بالتّهم الموجّهة إليه.

موضوعات متعلقة

«فيفا»: محمد الشناوي ضمن أفضل 5 حراس في أفريقيا

أم تقتل رضيعها خنقا: «ابن حرام»

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

بأموال قطرية.. «أفعى الإخوان» تبث سمومها فى «إعلام إسبانيا»: منصات لمعاداة مصر (مستندات)

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزانى

ناجيتان من سرطان الثدي لـ«الدستور»: «شوفنا الموت 100 مرة»

دراسة تحذر مما تفعله اضطرابات الأكل في أجسادنا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تحيى حفلًا للإنشاد الدينى بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

عبدالدايم: أدعو للعمل بروح أكتوبر لنشر قيم العزة والوطنية

انطلاق حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر.. اليوم

السبت.. افتتاح معرض «مصورات الفنون الجميلة» بجاليرى المشربية