قاض أمريكى يحكم على إيرانى بالسجن لالتفافه على العقوبات

حكم قاض في ولاية مينيسوتا الأمريكية على صاحب شركة إيراني يبلغ من العمر 33 عامًا بالسجن 23 شهرًا بسبب نشاط شركته التي سمحت لإيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على بلدهم وشراء منتجات من الولايات المتحدة باستعمال وثائق هوية مزورة.وأسّس سيّد سجّاد شهيديان شركة على الإنترنت اسمها "بايمنت 24" ومقرّها في إيران ويتمثل "نشاطها الرئيسي" في توفير المشورة للمواطنين الإيرانيين حول شراء منتجات من شركات أميركية، وفق بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية الخميس.وأضاف البيان أن "الشركة اقترحت على زبائنها "حزمة" لمساعدتهم في عمليات شراء عبر الإنترنت من شركات توجد في الولايات المتحدة، تتمثل في حساب بايبال وبطاقة هوية وعنوان مزيفين وعنوان آي بي في الإمارات العربية المتحدة وبطاقة فيزا بنكية هدية".كما اقترح الموقع نصائح "حول طريقة إنشاء حسابات بهويات أجنبية وتجنب القيود على مواقع الإنترنت الأجنبية، خاصة عبر نصح الزبائن بعدم الدخول أبدا على مواقع بعنوان آي بي إيراني".وتابع البيان أن موقع الشركة أشار إلى أنه يأخذ "رسوما للالتفاف على العقوبات الأمريكية".ووظف "بايمنت 24" 40 شخصا، وكان لديه مكاتب في مدينتي طهران وأصفهان.ونقل البيان عن المدعي العام المساعد المكلف الأمن القومي جون ديميرز قوله إن سيد "شهيديان كذب على مزودين أمريكيين، وحوّل بشكل غير قانوني أموالا من إيران، واستعمل جوازات سفر ووثائق هوية مزيفة وأنشأ شركة هدفها الوحيد هو الالتفات على العقوبات الأميركية والسماح لآخرين بالقيام بالأمر نفسه".من جهتها علّقت المدعية الفدرالية في ولاية مينسوتا إريكا ماكدونالد قائلة إنّ "هذه الأفعال إجرامية وتهدّد مصالحنا في ما يخصّ الأمن القومي".وأوقف سيّد سجاد شهيديان في لندن في 11 نوفمبر 2018 وتمّ ترحيله في 15 مايو الفائت إلى الولايات المتحدة حيث أقرّ في يونيو بالتّهم الموجّهة إليه.