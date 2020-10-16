حملة بايدن: نتيجة فحص كورونا له جاءت سلبية

قالت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن نتيجة الفحص الذي أجري له بشأن فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية.كانت الحملة قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.لكن الحملة أوضحت أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.