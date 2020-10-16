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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة بايدن: نتيجة فحص كورونا له جاءت سلبية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:09 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قالت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن نتيجة الفحص الذي أجري له بشأن فيروس كورونا المستجد جاءت سلبية.

كانت الحملة قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

لكن الحملة أوضحت أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

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