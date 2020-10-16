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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية السعودى: أينما توجد المشاكل فى المنطقة تجد إيران

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
وكالات
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أنه أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران.

وأضاف الأمير فيصل في حوار عبر الفيديو كونفرس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن إيران تدعم علنًا الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية.

ولفت الوزير السعودي إلى أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق.

وحول أزمة قطر ودعمها للإرهاب، قال الأمير فيصل إنه في حال التزمت قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، فإن ذلك سيكون جيدا لأمن واستقرار المنطقة.

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