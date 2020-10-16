مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات أمس الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 80.19 نقطة، أو أقل من 1.0%، ليصل إلى 20.28494 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 33.5 نقطة، أو 2.0% ليصل إلى 34.3483 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 86.54 نقطة، أو 5.0%، ليصل إلى 87.11713 نقطة.