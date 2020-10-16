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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير داخلية كرواتيا: الهجوم قرب مقر الحكومة كان محاولة لاغتيال رئيس الوزراء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
دافور بوجينوفيتش
دافور بوجينوفيتش
وكالات
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أكد وزير الداخلية الكرواتي، دافور بوجينوفيتش، أنه لا يستبعد أن يكون حادث إطلاق النار قرب مقر الحكومة في العاصمة زغرب، محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش.

وقال «بوجينوفيتش»، في مؤتمر صحفي: «الشخص الذي شن هذا الهجوم أطلق النيران كذلك على مبنى الحكومة، ولهذا السبب لا يمكن بالطبع استبعاد أن هذا الهجوم كان يستهدف أي طرف آخر».

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطة الكرواتية ستشارك معلوماتها مع الرأي العام بما في ذلك حول الدافع المحتمل للجريمة.

وشن المواطن الكرواتي البالغ 22 عامًا من عمره، دانييل بيزوك، صباح الإثنين الماضي، هجومًا مسلحًا في الحي الحكومي بزغرب، حيث أطلق النيران من بندقية على 3 رجال شرطة ما أدى إلى إصابة أحدهم، ليقوم المهاجم بعد ذلك بالانتحار.

وقال رئيس الحكومة الكرواتية، إن جهات التحقيق يجب عليها أن تحدد ما إذا كان هو الهدف المحتمل للهجوم.

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