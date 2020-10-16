«مستقبل وطن» بالفيوم يواصل حملة «طرق الأبواب» بقرى سنهور

واصلت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة عمر النجار، حملة "طرق الأبواب" بقرى سنهور البحرية، بهدف تعريف المواطنين بمرشحي الحزب بالدائرة والتأكيد على دورهم في دعم وتأييد مرشحي الحزب والوقوف معهم.وحضر الحملة منجود الهواري المرشح بقائمة التحالف الفردي ممثل حزب الشعب الجمهوري، وجمال قطب أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، وأعضاء هيئة المكتب بسنورس، وكذلك رموز عائلات قرى رحيل، ووليدة، وسنهور البحرية.وأشار النجار، إلى أن الحملة تستهدف عدة محاور، منها التواجد بين المواطنين، والتعرف على مشاكلهم، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعريفهم باختصاصات مجلس النواب، فضلًا عن التعريف بمرشحي الحزب، سواء المرشحين على المقاعد الفردية أو ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".وأضاف أن مجلس النواب القادم يتحمل مسئولية كبيرة في دعم الدولة ومؤسساتها، من أجل استكمال المشروعات القومية العملاقة في البلاد، مؤكدًا أهمية دعم مرشحي الحزب، والالتزام الحزبي في هذه المرحلة ودعمه بكل الإمكانات الممكنة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.فيما أكد المرشح منجود الهواري، أن الحملة تؤكد على ضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب، والتي تعكس حالة الاصطفاف الوطني الداخلي خلف القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخلف جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة.