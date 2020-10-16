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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا الجديدة تسجل مستويات قياسية فى الغرب الأوسط الأمريكى

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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تكافح ولاية ويسكونسن وولايات أخرى في الغرب الأوسط الأمريكي وخارجه لمواجهة تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات ومعدلات دخول المستشفيات إلى مستويات قياسية، في مؤشر مقلق على تزايد تفشي الفيروس في البلاد مرة أخرى مع انخفاض درجات الحرارة.

وسجلت تسع ولايات، من بينها ميشيجان ونورث كارولاينا، معدلات قياسية لزيادة حالات الإصابات اليومية وفق إحصاء لرويترز.

كان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات الجديدة في ميشيجان قد سُجل في الثالث من أبريل نيسان، في الأيام الأولى من تفشي الجائحة في الولايات المتحدة.

وتواكب الموجة الأحدث من معدلات الارتفاع القياسية الاتجاه السائد لمعدلات التفشي في أكتوبر، وهو الشهر الذي سجلت خلاله نصف الولايات الأمريكية الخمسين أعلى زيادات يومية في الإصابات الجديدة.

وزادت الإصابات الجديدة في ويسكونسن بواقع 3747 حالة، وهو أعلى عدد يومي على الإطلاق.

وفي بعض المناطق، بلغ معدل استخدام أسرة وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات 90 بالمئة.

وأعلنت أندريا بالم المسؤولة بالقطاع الصحي في الولاية خلال مؤتمر صحفي أن مستشفى ميدانيا افتتح في إحدى ضواحي مدينة ميلووكي، تحسبا لتجاوز عدد المرضى المصابين بالفيروس الطاقة الاستيعابية للمرافق الطبية، لم يستقبل أي مرضى حتى الآن.

وانتقد حاكم ويسكونسن توني إيفرس، وهو ديمقراطي، قرارا اتخذه أحد القضاة في الولاية بوقف مؤقت لتنفيذ أمر بالحد من التجمعات في الحانات والمطاعم وغيرها من الأنشطة بالأماكن المغلقة.

وقال إيفرس إن إدارته ستطعن على قرار القاضي الذي أُعلن أمس الأول.

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