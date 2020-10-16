انطلاق حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر.. اليوم

تشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، بأربعة حفلات اعتبارا من السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة٬ وحتى يوم الإثنين المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.وعن برنامج الحفل يقول المخرج هانى النابلسى، مدير عام الفرقة، إنه ينقسم إلى جزئين، الأول يتضمن استعراض "الموشح الأندلسي، أغاني بنات، فتوات قبلي، أم الخلول، الغوازي، الدبكة المجوز، أما الجزء الثاني فيتضمن استعراض الحجالة، الحصان، المانبوطي، التنورة، العصا.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.