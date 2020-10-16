السبت.. افتتاح معرض «مصورات الفنون الجميلة» بجاليرى المشربية

يفتتح في السابعة من مساء غدًا السبت٬ بجاليري المشربية بالدقي٬ المعرض الجماعي والذي يقام تحت عنوان "مصورات الفنون الجميلة"٬ والذي يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.ويضم المعرض أكثر من ستين عمل فني لواحد وعشرون فنانة تشكيلية٬ تتضمن أحدث أعمالهن من لوحات متنوعة الخامات والمواضيع وهن: إسراء ياسر– أماني فهمي– أمنية صقر– أمنية رضا مخيمر– بسنت الشافعي – جيهان مدكور– حنان الشيخ – رانيا أبو العز– راجية بلال -رشا نبيل– ريهام الشربيني – زينب نور – سلمي عبدالعزيز – سها يوسف د. صفية القباني – فيروز سمير – ليلي أبوالسعود–ميناس البسيوني – نهاد خضر – هالة إبراهيم – يارا حاتم.