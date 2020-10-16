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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. لقاء مفتوح مع الكاتب محمد المنسى قنديل بمكتبة مصر الجديدة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:39 ص
محمد المنسي قنديل
محمد المنسي قنديل
نضال ممدوح
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يعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة من مساء اليوم الجمعة٬ لقاء مفتوح مع الكاتب الروائي محمد المنسي قنديل٬ حول مسيرته الإبداعية ومشواره مع الكتابة الروائية.

بدأ "قنديل" مسيرته الإبداعية وهو لا يزال طالبًا في كلية الطب٬ فكتب قصة "أغنية المشرحة الخالية" عام 1970 لينال بها أول جائزةٍ له، ونال وهو طالبٌ أيضًا جائزة الثقافة الجماهيرية عن قصة "سعفان مات" التي تحكي مأساة عمال التراحيل.

بعد ذلك كتب أول مجموعةٍ قصصية له "من قتل مريم الصافي" التي ضم فيها قصته "أغنية المشرحة الخالية" ونشرتها دار ليلى عام 1986 ونالت جائزة الدولة التشجيعية عام 1988، وفي عام 1986 كذلك نشر مجموعته القصصية الثانية "احتضار قط عجوز" من نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ثم عام 1987 نشر مجموعته القصصية الثالثة "بيع نفس بشرية".

وتوالت أعماله بعد ذلك وصدرت له أعمال: انكسار الروح٬ قمر علي سمرقند٬ والتي نال عنها جائزة ساويرس عام 2006 كتيبة سوداء٬ يوم غائم في الممر الغربي٬ ووصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية في البوكر العربية عام 2010، وحديثا صدرت له رواية "طبيب أرياف".

بالإضافة إلى أعمال: آدم من طين٬ عشاء برفقة عائشة٬ تفاصيل الشجن في وقائع الزمن٬ لحظة تاريخ٬ أنا عشقت٬ وقائع عربية٬ شخصيات حية من الأغاني، وللأطفال أصدر كتب: يهودي في بلاط النعمان٬ وحكايات صغيرة لريم٬ ورحلة إلى أرض الأفكار٬ وسندباد في جزيرة القرنفل وغيرها.

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