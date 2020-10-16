«ميركل» تدعو لندن وبروكسل لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق لما بعد «بريكست»

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كلًا من بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات لإنجاح المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتّفاق تجاري ينظّم العلاقة بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست.وقالت «ميركل»، في ختام اليوم الأول من القمّة الأوروبية في بروكسل: «لقد طلبنا من بريطانيا أن تظلّ منفتحة على تقديم تنازلات للتوصّل إلى اتّفاق، بالطبع هذا يعني أنّه يتعيّن علينا نحن أيضًا أن نقدّم تنازلات»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا لا يعني تخلّي كل طرف عن «خطوطه الحمراء».