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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل فرقة «برانويد آيز» فى درب 1718.. الليلة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:50 ص
برانويد آيز
برانويد آيز
نضال ممدوح
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يُنظم مركز درب 1718 للثقافة والفنون بالفسطاط٬ حفلًا موسيقيًا تحييه فرقة "برانويد آيز" وذلك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ وذلك ضمن عروض برنامج مزيكا في السطح.

يشار إلى أن "برانويد آيز" فرقة مصرية تخصصت في موسيقى البروجريسيف روك٬ قدمت على مدار عامين حفلات ناجحة عزفت فيها أهم أغاني الفريق الأسطوري بينك فلويد وأغاني المشاريع الأخرى لكل من: ديفيد جيلمور وروجر ووترز مؤسسي فريق بينك فلويد.

وتضم الفرقة: وسام سلطان عازف جيتار٬ رامي نبيل عازف جيتار٬ ميشيل خاطر عازف درامز٬ يوسف حسن عازف بيز جيتار٬ وعبد الله ناصر كيبورد ومؤثرات صوتية.

هذا ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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