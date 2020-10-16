«قصة نجاح».. كتاب يرصد ويوثق مسيرة الروائى هيثم نافل

يصدر قريبًا عن دار المتنبي للترجمة والطباعة والنشر٬ كتاب نقدي بعنوان «قصة نجاح» من تأليف عزيز عربي، يبرز فيه عرض تفصيلي لمؤلفات القاص الروائي هيثم نافل والي، وهو يتحدث عن تلك المراحل التي مرت على «والي» منذ بداياته الأولى وحتى وصوله إلى ترجمة أعماله إلى لغات عالمية.ويشير المؤلف في مقدمته للكتاب إلى أنه: «كي نضع النقاط فوق الحروف، حان الوقت لنكتب باهتمام أكثر وفي عرضٍ مُبسط عن تجربة القاص والروائي العراقي هيثم نافل والي على هذا النوع من الكتابة الذي يحاور الواقع بأبطاله وأدواته من خلال مجموعاته القصصية الخمسة ورواياته الستة المعلنة، ولفترة أمدها خمس عشرة سنة من الكتابة والتدوين، كونه بذل عصارة جهده وتفكيره أخذت من صحته وراحته ووقت عائلته مأخذًا كبيرًا في إنجاز تلك المجموعات الأدبية الرائعة، كان حلمه وهمه الأكبر بعيد المنال لكنه نال مراده ووصل إليه وتحقق له ما أراد وهذا هو قمة النجاح في حياته».لعل ما يمتاز به الكاتب شفافيته وتجربته وتحولاتها رفدت كل منهما الآخر لتشكل منه الثلاثي، قاص، وروائي، وكاتب مقالة ناجح، كنِتاج واضح لخلفيته الثقافية والفكرية الواسعة ومتابعته السديدة كموسوعي.«الوالي» جسّد صور المعاناة في كتاباته ناغمت الأحاسيس المرة، التي عايشت تلك المأساة في وطنه الأم، وهو يبحث عن موطئ قدم للمكانة والشهرة وهذا حق مشروع، فتحقق له ما أراد وبقصة نجاح طويلة المراس، والدليل في قوله «دخلت الأدب دون أن أمر بمقاعد دراسته كمن يرتل القداس دون أرغن».إن قصصه القصيرة ورواياته بمجموعها عبارة عن موسيقى تضعنا وسط حديقة غّناء مليئة بأنواع الزهور غير ملموسة، يجذبك إليها سحر الحروف ومشهد الكلمات البسيطة، وما بين التناغم والانسجام تسمو الروح في معراج الكلمات، تلك هي الموسيقى التصويرية الناطقة في قامة الحرف ودلالاتها الوجدانية والإنسانية نحو الجمالية والكمال والإبداع.