«كنوز» تحيى حفلًا فنيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

يستقبل مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا فنيًا للفنان محمود درويش وفرقة "كنوز" للموسيقى العربية٬ بقيادة المايسترو محمد نصر.ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغنيات الخاصة بنجوم زمن الفن الجميل، ومنها: كامل الأوصاف، أكدب عليك، توبة، حلفني، حبيبي وعنيا، هوايا، والليالي، أنا والعذاب وهواك٬ يا خلي القلب٬ كل دقة في قلبي٬ من حبي فيك يا جاري وغيرها، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الوطنية، "عودت عينى" وعزف على آلة الكمان للفنان محمد نصر بمشاركة مجموعة من الأصوات الواعدة بالفرقة.جدير بالذكر أن فرقة "كنوز" للموسيقى العربية تأسست عام 2004 على يد الفنان محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم مجموعة من أمهر العازفين، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.