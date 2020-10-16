رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كنوز» تحيى حفلًا فنيًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الليلة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا فنيًا للفنان محمود درويش وفرقة "كنوز" للموسيقى العربية٬ بقيادة المايسترو محمد نصر.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغنيات الخاصة بنجوم زمن الفن الجميل، ومنها: كامل الأوصاف، أكدب عليك، توبة، حلفني، حبيبي وعنيا، هوايا، والليالي، أنا والعذاب وهواك٬ يا خلي القلب٬ كل دقة في قلبي٬ من حبي فيك يا جاري وغيرها، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الوطنية، "عودت عينى" وعزف على آلة الكمان للفنان محمد نصر بمشاركة مجموعة من الأصوات الواعدة بالفرقة.

جدير بالذكر أن فرقة "كنوز" للموسيقى العربية تأسست عام 2004 على يد الفنان محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم مجموعة من أمهر العازفين، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

موضوعات متعلقة

«فيفا»: محمد الشناوي ضمن أفضل 5 حراس في أفريقيا

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

القبض على متهم جديد فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى

القبض على طبيب مزيف داخل عيادته بكفر الشيخ

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزانى

ناجيتان من سرطان الثدي لـ«الدستور»: «شوفنا الموت 100 مرة»

دراسة تحذر مما تفعله اضطرابات الأكل في أجسادنا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

انطلاق حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر.. اليوم

السبت.. افتتاح معرض «مصورات الفنون الجميلة» بجاليرى المشربية

اليوم.. لقاء مفتوح مع الكاتب محمد المنسى قنديل بمكتبة مصر الجديدة

«قصة نجاح».. كتاب يرصد ويوثق مسيرة الروائى هيثم نافل