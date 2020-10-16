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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القرملاوى» يناقش ويوقع روايته «ورثة آل الشيخ».. اليوم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
القرملاوى
القرملاوى
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة ستاربوكس بمدينة نصر٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل توقيع ومناقشة رواية «ورثة آل الشيخ» والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ للكاتب أحمد القرملاوي٬ ويناقشها علاء فرغلي.

في «ورثة آل الشيخ» عالم كامل قائم بذاته وشخوصه٬ أحزانهم وبهجاتهم الصغيرة٬ أمانيهم وأحلامهم سواء تلك التي تحصلوا عليها٬ أو غيرها أجهضتها الأيام، ومقاديرهم التي قدرت عليهم.

يحكي فيها «القرملاوي» عن أسطورة الكنز الذي تناقلتها عائلة «الشيخ»٬ وطوال الوقت يحاول أن يقنعنا بأن الكنز المخبوء قدر لواحد من المختارين بين سلالة «الشيخ» أن يعثر عليه٬ لكن في الحقيقة الكنز ليس مالًا أو مجوهرات على طريقة على بابا٬ إنما الكنز الحقيقي الذي قصده وأراده الشيخ الكبير مؤسس العائلة٬ هو ذريته نفسها٬ تلاحمها واحتواء أفرادها لبعضها البعض.

شخصيات الرواية حقيقية من لحم ودم٬ منحوتة برهافة نحات وحرفية فنان يجيد تطويع سرده الروائي بحبكة دون أن ينفلت منه عقد شخصياته أو أزمانهم الداخلية والخارجية علي حد سواء.

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