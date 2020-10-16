«الحضرة» تحيى حفلًا للإنشاد الدينى بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

يحتضن المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا للإنشاد الديني والذي تحييه فرقة الحضرة.ويقدم أعضاء الفرقة، بقيادة مؤسسها نور ناجح، مجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال: محيي الدين بن عربي، والحلاج ورابعة العدوية، ومن المعاصرين أحمد الشافعي، والشيخ صالح الجعفري وغيرهم.ومن أبرز ما ستقدمه في الحفل "القصيدة المحمدية"٬ "مدد يا سيدة"، و"إيه العمل" و"حلفت بسرك الأسمى يمينا"، و"صل على المدثر"، و"إننا فقراء"، وغيرها.يُذكر أن الفرقة تأسست عام 2015 وتضم 11 عضوًا أكبرهم 41 عامًا وأصغرهم 21 عامًا، ينتمون إلى مختلف الطرق الصوفية مثل النقشبندية والخليلية والبرهانية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.