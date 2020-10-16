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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شركة وهمية للتوظيف بالخارج فى المعصرة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
الامن
الامن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على ثانوية عامة - مقيم بالمعصرة بالقاهرة - سبق اتهامه فى قضيتي تبديد) لقيامه بإنشاء شركة وهمية - بدون ترخيص - لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بمنطقة المعادى بالقاهرة.

واتخذ المتهم من إقامته كمقر للاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية، بقصد الاستيلاء على أموال ضحاياه بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى.

كما عُثر بمقر الشركة المشار إليها على كمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر، ومطبوعات ورقية للإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية، ودفاتر استلام نقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من 150 مواطنًا بمبلغ ألف جنيه للفرد الواحد كمقدم لحين إحضار التأشيرة.

وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لـ 4 مواطنين من ضحاياه، أقروا بقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 5000 جنيه مصرى، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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