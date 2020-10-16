ضبط نصاب استولى على 17 مليون جنيه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (مدير إحدى شركات التوكيلات التجارية – مقيم بمحافظة سوهاج)، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 13 مواطنًا بسوهاج.وقُدرت المبالغ المالية المستولى عليها بـ17 مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح المتفق عليها، وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية.وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.