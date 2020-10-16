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الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إمبراطور الإعلام» روبرت مردوخ يتوقع فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:19 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قال مالك شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، روبرت مردوخ، إنه يتوقع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر القادم.

وأشار موقع «The Daily Beast» إلى أن مردوخ أخبر مساعدين قريبين منه بأنه يعتقد أن بايدن سيفوز بالانتخابات بأغلبية ساحقة.

ونقل الموقع عن 3 أشخاص تحدثوا مع مردوخ أن الأخير مستاء جدًا من تعامل ترامب مع جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي يخلق أزمات غير متناهية لإدارته.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوقع فيها مردوخ فوز المرشح الديمقراطي بالانتخابات، حيث صرح في 2008 أن باراك أوباما سيفوز بالسباق الرئاسي عن جدارة.

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