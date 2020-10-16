رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 16 أكتوبر 2020 الموافق 29 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الفرنسى: الجزائريون وحدهم القادرون على ترجمة تطلعات الحراك

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
إيف لودريان
إيف لودريان
وكالات
طباعة
أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، خلال زيارة إلى الجزائر، أنّ الجزائريين هم وحدهم من يستطيعون ترجمة تطلّعات الحراك الشعبي في الاستفتاء على تعديل الدستور المقرّر في الأول من نوفمبر.

وقال «لودريان»، بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، إنّ الرئيس عبّر عن طموحاته في إصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة والتوازن بين السلطات والحريات.

وأضاف: «الجزائريين هم وحدهم من يستطيعون ترجمة التطلعات التي تمّ التعبير عنها بتحضّر وكرامة، في مؤسسات قادرة على جعلها ملموسة».

والجزائريون مدعوون للتصويت في الأول من نوفمبر للاستفتاء على تعديل الدستور الذي يفترض أن يؤسس لـ«جزائر جديدة» تستجيب لتطلعات الحراك، الانتفاضة السلمية غير المسبوقة التي ولدت بدون قيادة في 22 فبراير من تراكم غضب الجزائريين الذين يطالبون بتغيير جذري لـ«النظام» الحاكم منذ عام 1962.

ولم يحقّق الحراك مطلبه الأساسي حتى الآن، حتى لو ضغط في أبريل 2019 لحين رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين عامًا في الحكم.

وقال «لودريان»: «فرنسا تتمنى النجاح والازدهار لهذا البلد الصديق مع الاحترام الكامل لسيادته».

كما رحّب الوزير الفرنسي بإعادة بعث العلاقات الثنائية منذ انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر 2019، بعد عام من التململ في ذروة الاحتجاجات الشعبية.

وقال «لودريان»، الذي يقوم بثالث زيارة له إلى الجزائر منذ انتخاب الرئيس تبون: «يسعدني أن أشير إلى أن علاقتنا الثنائية تشهد زخمًا جديدًا»، مشدّدًا على أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون بدأ عام 2017 النظر باستبصار لتاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر 1954-1962».

وتابع: «من الضروري النظر بصفاء وهدوء للماضي».

وكان ماكرون كلف المؤرّخ بنجامان ستورا مهمّة تتعلق بـ«ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر»، بهدف تعزيز «المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري».

وعلى الصعيد الاقتصادي، أصرّ وزير الخارجية الفرنسي على أهمية أن تتمكن الشركات الفرنسية من ترسيخ مواقعها في الجزائر التي أصبحت الصين المورد الرئيسي لها متفوّقة على فرنسا.

ورحّب الوزير الفرنسي بإعلان الرئيس تبون عن إصلاحات من أجل تنويع الاقتصاد الجزائري، وتيسير الإجراءات ودعم الشركات المبتكرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

وزير التعليم يحسم الجدل حول تغيير منهج «الثالث الثانوى»

بكري يكشف من هو رئيس مجلس الشيوخ القادم (فيديو)

«الصحة»: 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني والوفد المرافق

image description

دمياط تضع اللمسات النهائية على استعدادات العام الدراسي الجديد

image description

100 صورة من جنازة محمود ياسين

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز ديروط ويلتقي بالمواطنين

image description

جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد

الأكثر قراءة

4 يغتصبون شابة أمام زوجها في «مقابر الإسماعيلية».. التفاصيل مرعبة

مصدر بـ«التعليم» يكشف موقف دراسة القصة للمراحل الدراسية الثلاث

تعليم كفر الشيخ: إصابة مدرس بكورونا والاشتباه في 5

محمد الباز يكتب: هوما عابدين.. عرّابة الإخوان فى رسائل هيلارى كلينتون

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة: 4 متلازمات يتعرض لها مرضى كورونا طويل المدى

500 شخص يحاولون إطفاء الحرائق بجبل «كليمنجارو» التنزانى

ناجيتان من سرطان الثدي لـ«الدستور»: «شوفنا الموت 100 مرة»

دراسة تحذر مما تفعله اضطرابات الأكل في أجسادنا

أيام زمان

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

كيف تسبب محمود ياسين في قطيعة بين ماجدة الصباحي ورشدي أباظة؟

أنا مش بلياتشو عشان ألحن لعمرو دياب.. اعترافات حلمي بكر

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
شهر أكتوبر فى التاريخ المصرى
مدحت بشاى
«النساء آتون»
جمال طه
خلف كواليس مفاوضات «الناقورة»
ماجد حبته
مقاطعة كل ما هو تركى
المزيد

الثقافة

انطلاق حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر.. اليوم

السبت.. افتتاح معرض «مصورات الفنون الجميلة» بجاليرى المشربية

اليوم.. لقاء مفتوح مع الكاتب محمد المنسى قنديل بمكتبة مصر الجديدة

«قصة نجاح».. كتاب يرصد ويوثق مسيرة الروائى هيثم نافل