البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 713 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و169386 إصابة مؤكدة في المجمل بكوفيد-19 و152460 حالة وفاة.وكانت البرازيل قد سجلت أمس 27 ألفا و235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و749 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.