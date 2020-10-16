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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 54 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 04:24 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 54 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54 حالة جديدة.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5850 شخصًا، بعد أن كانت 5796 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 347946 إصابة مؤكدة، بينها 268423 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية 3942 حالة، وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقًا إلى مستوى أقل من 600 حالة.

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