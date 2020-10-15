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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الإعلام اليمنى يدعو لتحقيق عاجل فى تصفية أسرى بمعتقلات مليشيا الحوثى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:57 م
معمر الأرياني
معمر الأرياني
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن الحكومة الشرعية قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح جهود الأمم المتحدة في ملف الأسرى والمختطفين باعتبار الملف «انساني».

وأوضح وزير الإعلام - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية «سبأ»- أن الوفد الحكومي المفاوض قبل تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين أسروا في جبهات القتال، وبذل جهودًا كبيرة لإطلاق كافة الاعلاميين والصحفيين والنشطاء في معتقلات مليشيا الحوثي في ظل رفض وتعنت المليشيا‏.

وهنأ وزير الإعلام أهالي الدفعة الأولى من المختطفين والأسرى الذين تم إطلاقهم من معتقلات مليشيا الحوثي في عملية تبادل تمت اليوم بإشراف وتنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بناء على اتفاق رعته الأمم المتحدة، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لإطلاق كافة المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المشمولين بالقرار الأممي‏.

ووجه الأرياني الدعوة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإطلاع على الحالة الصحية للمفرج عنهم، والتي تشير المعلومات الإولية إلى إصابة عدد منهم بإعاقات نفسية وجسدية وتردي وضعهم الصحي جراء عمليات التعذيب الوحشي في معتقلات الحوثي غير القانونية، مقارنة بالظروف الطبيعية لأسرى المليشيا‏، داعيًا في هذا الصدد لتحقيق عاجل وشفاف في جرائم تصفية عدد من الأسرى في معتقلات مليشيا الحوثي بعد إبرام الاتفاق الأخير للتبادل في سويسرا، والذين فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي واقتلعت أجزاء من أجسادهم وجرى التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية ومنهم الأسيرين محمد الصباري وعزام صيفان‏.

وثمن الأرياني، الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث وفريقه واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإتمام عملية التبادل، وحث الجميع العمل للتعجيل بخطوات إطلاق كافة المختطفين والأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل تنفيذًا لاتفاق السويد.

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