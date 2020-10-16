«البيئة»: الدولة تبذل جهدا كبيرا لدمج التنوع البيولوجى بالسياحة

قال محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، إن الدولة تبذل جهدًا عظيمًا في دمج التنوع البيولوجي بالسياحة، حيث تعمل على تنظيم التأثيرات المختلفة على البيئة من خلال استغلال أدوات السياحة المختلفة.وأضاف مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن التنوع البيولوجي في السياحة البيئية يتمثل في الأنشطة السياحية مثل الغوص والسفاري، مشيرًا إلى أنه يجب أن تضع الوزارة ترتيبات معينة حتى نتجنب وقوع خلل في البيئة ومحتوياتها، مع وضع اشتراطات ومعايير بيئية يجب الالتزام بها.وأوضح «عليوة»، أن هذا يتطلب ثلاث أمور هامة، تتمثل في وجود غطاء قانوني وسياسات حاكمة تتضمن تنفيذ المعايير المطلوبة، والعمل علي رفع وعي السياح والعاملين، بالإضافة إلى تدريب الناس.