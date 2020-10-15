«التضامن»: نقل أطفال دار أيتام «قافلة الخير» إلى التجمع

وجهت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بنقل أطفال دار أيتام «قافلة الخير» إلى فرع آخر بمنطقة التجمع، وتوفير كافة الاحتياجات لهم، في استجابة سريعة لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حريق فرع مصر الجديدة.وتواصل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة مع إدارة النزهة التابع لها الدار، حيث تم فحصه وتحديد الاحتياجات (مراتب وأدوات مطبخ كاملة) لتوفيرها، بالاضافة لرفع كفاءة الدار والمتابعة المستمرة مع الإدارة للانتهاء من فرش المكان كاملًا في أقرب وقت.