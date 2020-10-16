حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 16 أكتوبر 2020
الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: لا تترك الضغوط تثنيك عن عزمك وتحقيق المشاريع التي تخطط لها، ولا تضيّع جهودك سدى.
عاطفيًا: يوم سعيد تعيشه مع الشريك، وتظهر ملامح أيام حافلة بالفرح ولا سيما أن العلاقة في أوجها.
صحيًا: لا تقل إنك عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك، هذا ضعف منك.
الثور
مهنيًا: انطلاقة مهمة هذا اليوم نحو مشاريع كبيرة وبانتظارك نجاح مهني قد يساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفيًا: التعاطي بانفتاح مع الشريك هو السبيل الأفضل لسلامة العلاقة، فتجد أن الأمور ستصبح سهلة أكثر مما كنت تتوقع.
صحيًا: تكثر في فصل الخريف عوارض الزكام، فحاول الوقاية بتناول الفيتامين سي.
الجوزاء
مهنيًا: تتوصل شيئًا فشيئًا إلى تحقيق المشروع الذي انتظرته طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
عاطفيًا: تعاطف كبير من الشريك تجاهك، لكن تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الاضطراب في دقات القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.
السرطان
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر تعقلًا لتحتفظ بمنصبك الرفيع في العمل، وهذا يفرض عليك المرونة وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات.
عاطفيًا: يعتريك القلق الشديد على الحبيب ويوقعك في الشك، ما يؤثر سلبًا في تصرّفه معك.
صحيًا: كن صاحب إرادة صلبة أمام كل ما يؤذي صحتك، ولا تضعف أمام المأكولات الدسمة.
الأسد
مهنيًا: يحثك هذا اليوم على تنفيذ بعض الأفكار والخطط، ويوفر لك الدعم المطلوب ويحمل إليك مفاجأة سارة.
عاطفيًا: عليك أن تقف إلى جانب الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره تجاهك، فهو حساس جدًا.
صحيًا: لا تدع المشاكل العائلية توقعك في أزمة صحية أنت بغنى عنها، فتزداد الأمور سوءًا.
العذراء
مهنيًا: عليك أن تحافظ على مشاريعك سرّية ابتداء من اليوم، حتى تتجنّب الاعتراض والاحتجاج.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك ولا تطالبه بأي شيء، بل أُترك الأمور على سجيتها فقد يأتي اليك تلقائيًّا.
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك.
الميزان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تنطلق في مشروع جديد يفيدك صحيًا، وتحاول تمضية يومي نقاهة في أحد المنتجعات السياحية.
العقرب
مهنيًا: حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا، وركّز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل.
عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.
صحيًا: إلجأ إلى الطبيعة فهي خير متنفس لإراحة أعصابك المرهقة من مشاكل الحياة المهنية والاجتماعية.
القوس
مهنيًا: تتوضح الصورة أمامك، بفضل مساعدة الزملاء الذين يكترثون لأمرك بعيدًا عن أي غايات.
عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.
صحيًا: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحيًا ونفسيًا.
الجدي
مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد والوقت في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
صحيًا: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك ارتياحًا لديك.
الدلو
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك مقدم بعد فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على جميع الصعد.
عاطفيًا: حاول أن تترك مسافة بينك وبين بعض الذين لا تثق بهم وتخاف من أن يزعزعوا علاقتك بالشريك.
صحيًا: ينتابك الخوف من أن تكون عرضة للإصابة بأحد الأمراض، لذا قم بفحوص لترتاح.
الحوت
مهنيًا: تقدم على خطوات كبيرة هذا اليوم، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.
عاطفيًا: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخفّ بقدراته على مساعدتك.
صحيًا: تحاول بين الحين والآخر الترفيه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء لتمضية أوقات مسلية.
الحمل
مهنيًا: لا تترك الضغوط تثنيك عن عزمك وتحقيق المشاريع التي تخطط لها، ولا تضيّع جهودك سدى.
عاطفيًا: يوم سعيد تعيشه مع الشريك، وتظهر ملامح أيام حافلة بالفرح ولا سيما أن العلاقة في أوجها.
صحيًا: لا تقل إنك عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك، هذا ضعف منك.
الثور
مهنيًا: انطلاقة مهمة هذا اليوم نحو مشاريع كبيرة وبانتظارك نجاح مهني قد يساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفيًا: التعاطي بانفتاح مع الشريك هو السبيل الأفضل لسلامة العلاقة، فتجد أن الأمور ستصبح سهلة أكثر مما كنت تتوقع.
صحيًا: تكثر في فصل الخريف عوارض الزكام، فحاول الوقاية بتناول الفيتامين سي.
الجوزاء
مهنيًا: تتوصل شيئًا فشيئًا إلى تحقيق المشروع الذي انتظرته طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
عاطفيًا: تعاطف كبير من الشريك تجاهك، لكن تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الاضطراب في دقات القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.
السرطان
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر تعقلًا لتحتفظ بمنصبك الرفيع في العمل، وهذا يفرض عليك المرونة وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات.
عاطفيًا: يعتريك القلق الشديد على الحبيب ويوقعك في الشك، ما يؤثر سلبًا في تصرّفه معك.
صحيًا: كن صاحب إرادة صلبة أمام كل ما يؤذي صحتك، ولا تضعف أمام المأكولات الدسمة.
الأسد
مهنيًا: يحثك هذا اليوم على تنفيذ بعض الأفكار والخطط، ويوفر لك الدعم المطلوب ويحمل إليك مفاجأة سارة.
عاطفيًا: عليك أن تقف إلى جانب الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره تجاهك، فهو حساس جدًا.
صحيًا: لا تدع المشاكل العائلية توقعك في أزمة صحية أنت بغنى عنها، فتزداد الأمور سوءًا.
العذراء
مهنيًا: عليك أن تحافظ على مشاريعك سرّية ابتداء من اليوم، حتى تتجنّب الاعتراض والاحتجاج.
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك ولا تطالبه بأي شيء، بل أُترك الأمور على سجيتها فقد يأتي اليك تلقائيًّا.
صحيًا: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئًا لك.
الميزان
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.
عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: تنطلق في مشروع جديد يفيدك صحيًا، وتحاول تمضية يومي نقاهة في أحد المنتجعات السياحية.
العقرب
مهنيًا: حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا، وركّز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل.
عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.
صحيًا: إلجأ إلى الطبيعة فهي خير متنفس لإراحة أعصابك المرهقة من مشاكل الحياة المهنية والاجتماعية.
القوس
مهنيًا: تتوضح الصورة أمامك، بفضل مساعدة الزملاء الذين يكترثون لأمرك بعيدًا عن أي غايات.
عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.
صحيًا: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحيًا ونفسيًا.
الجدي
مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد والوقت في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
صحيًا: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك ارتياحًا لديك.
الدلو
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك مقدم بعد فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على جميع الصعد.
عاطفيًا: حاول أن تترك مسافة بينك وبين بعض الذين لا تثق بهم وتخاف من أن يزعزعوا علاقتك بالشريك.
صحيًا: ينتابك الخوف من أن تكون عرضة للإصابة بأحد الأمراض، لذا قم بفحوص لترتاح.
الحوت
مهنيًا: تقدم على خطوات كبيرة هذا اليوم، لكن بعض التريّث من شأنه أن يعزّز قدراتك وثقة الآخرين بك.
عاطفيًا: حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة، فهو أقرب الناس إليك، ولا تستخفّ بقدراته على مساعدتك.
صحيًا: تحاول بين الحين والآخر الترفيه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء لتمضية أوقات مسلية.