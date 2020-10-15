«الإحصاء»: الصعيد الأكثر فقرًا وأسيوط الأعلى في معدل الإنجاب

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل الزيادة الطبيعية في أعداد السكان داخل مصر إلى 17.5% خلال عام 2019، وهو أدنى معدل تم تسجيله على مدار سنوات الألفية الثالثة، لافتًا إلى أن معدل الزيادة السكانية سجل تراجعات مطردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ لينخفض من 21.1 في الألف عام 2017 لـ18.7 عام 2018، وصولا لـ17.5 عام 2019.وأوضح تقرير الإحصاء أن أعلى معدل زيادة سكانية تم تسجيله خلال الألفية الحالية، تحقق فى أعوام 2012، 2013، 2014 بمعدلات 24.9، 24.4، 24.7 بالترتيب.وسجلت محافظات الصعيد الأكثر فقرًا بأعلى معدل إنجاب على مستوى الجمهورية، حيث جاءت في الصدارة محافظة أسيوط بمعدل مواليد بلغ 29.4 مولود لكل ألف من السكان، يليها محافظة سوهاج بمعدل 29 مولودا لكل ألف من السكان، ثم محافظة قنا بمعدل 28.3 مولود لكل ألف من السكان والمنيا 27.6 مولود لكل ألف من السكان، بينما احتلت مطروح المرتبة الأولى بين جميع أقاليم الجمهورية من حيث أعلى معدل مواليد بلغ 49.1 لكل ألف من السكان.فيما تذيلت القائمة محافظات بورسعيد بمعدل 16.2 مولود لكل 1000 من السكان ومحافظة القليوبية 19.3 مولود لكل ألف من السكان ثم محافظتي السويس ودمياط بمعدل 19.8 مولود لكل ألف من السكان.