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الثقافة

«وش القفص» لـ سارة الذهبي يتصدر مبيعات معرض الإسكندرية للكتاب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:44 م
سارة الذهبي
سارة الذهبي
حسام الضمراني
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أعلنت دار "تويا" للنشر والتوزيع، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا بجناحها بمعرض الإسكندرية الدولى للكتاب، حيث تصدرت كتب سارة الذهبي المبيعات بمجموعتها: "فيها حاجة حرشة، وخلطة عمري، وأخيرًا كتاب وش القفص".

وجاء على غلاف كتاب سارة الذهبي الأخير: "أن كلنا بنحب نختار ومن وش القفص.. مش بس وإحنا بنشتري خضار وفاكهة.. لأ.. حتى في علاقتنا بندوَّر على وش القفص.. عشان نبعد عن البايظ اللي متداري ومش شايفينه.. واللي شكله يفتح النِّفس بس لما تركز فيه تلاقيه مدوِّد وخدَّاع.. واللي عامل فيها كويس وكله سوس من جوَّه! عايزين "البيرفيكشن" أو بالعامية عايزين كل حاجة مظبوطة بالشعرة زي ما الكتاب بيقول.. بندور في ساقية الحياة عشان كل تفاصيل عيشتنا تكون على الفرَّازة! في تربية ولادنا.. في ستايل حياتنا.. في علاقتنا.. في شغلنا.. وهي دي فكرة الكتاب.. إننا نجيب الحلو من هنا على الحلو من هنا.. عشان نعمل حاجة أوستيك... حاجة يتقال عليها وش القفص بصحيح".
«وش القفص» لـ سارة الذهبي يتصدر مبيعات معرض الإسكندرية للكتاب
«وش القفص» لـ سارة الذهبي يتصدر مبيعات معرض الإسكندرية للكتاب

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الثقافة

«وش القفص» لـ سارة الذهبي يتصدر مبيعات معرض الإسكندرية للكتاب

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