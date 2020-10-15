«العربي الحديث» ينشر وثيقة تكشف تخبط قادة الإخوان بعد «تسريبات كلينتون»

كشف موقع العربي الحديث عن وثيقة مسرّبة من جماعة الإخوان حول تسريبات هيلاري كلينتون جاء فيها مخاطبة شوري الجماعة لمريدي الإخوان في محافظات مصر بنفى تلك التسريبات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والتشكيك فيها، كما أمرت مريديها بعدم التعامل مع الولايات المتحدة لحين انتهاء الانتخابات.جاء في الوثيقة المسربة الصادرة من جماعة الإخوان الإرهابية على 3 بنود أساسية كالتالي:1- التنبيه باتخاذ اللازم نحو نفي كل التسريبات وذلك في اجتماعات الأسر وبين كل المؤيدين والمحبين.2-التنبيه على مسؤولي الاتصالات المتواجدين داخل مصر وخارجها ببذل قصاري الجهد نحو التشكيك بتلك التسريبات مع الاستمرار فيما تم الاتفاق عليه سالفًا.3- عدم الانصياع للتعليمات الصادرة من أيًا ما كان بالتعامل مع الولايات المتحدة خلال هذه الفترة لحين انتهاء الانتخابات هناك.