القبض على طبيب مزيف داخل عيادته بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط شخص حاصل على ليسانس تربية منتحل صفة طبيب داخل عيادة بنطاق المركز.وداهم جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وبحضور نائب رئيس المدينة للشئون الصحية، وبالاشتراك مع العلاج الحر الدكتور هيثم جودت، والدكتو ياسر بديوي، والدكتورة سميحة مطر وبمعاونة مركز شرطة مطوبس بمداهمة مكانه الذي يعمل فيه ويوهم المواطنين أنه طبيب.وتم تحرير المحضر رقم 6765 إداري مطوبس بادعاء أنه طبيب ويزاول المهنة دون حصوله على كلية الطب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار عرضه على النيابة.من جهتها شددت مديرية الصحة بكفر الشيخ، على تكثيف الحملات على تلك الأوكار غير المرخصة وضبط منتحلي المهنة واتخاذ إجراءات قانونية حيالهم.