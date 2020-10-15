وزير التعليم: أرجو دراسة كتب اللغة العربية والإنجليزية بالمناهج الجديدة

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء الأمور المعترضين.وقال «شوقي» في رسالته عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «للمعترضين دائما أرجو تحليل ودراسة سلسلة كتب اللغة العربية والإنجليزية في المناهج الجديدة من KG1 حتى الثالث الابتدائي، كي تتعرفوا على مقدار اهتمامنا باللغة العربية واللغات الأخرى».وأضاف وزير التعليم: «لقد ذكرنا كل هذا حتى ينتهي الجدل غير المفهوم قبل بدء العام الدراسي وليس لتلقي مزيد من الأسئلة».واعترض عدد من المعلمين وأولياء الأمور على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجعل القصص في اللغة العربية للاطلاع فقط.وكتب الوزير عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «القصة المقررة على المرحلة الثانوية للقراءة والاطلاع، مثلما كان الحال في الصف الأول والثاني الثانوي من العام الماضي».