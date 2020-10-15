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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد ختام بطولة دوري الشركات في نسختها ال ٥٣

محافظ بورسعيد يشهد ختام بطولة دوري الشركات في نسختها 53

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:40 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات واللواء سماح قنديل نائب رئيس اتحاد الشركات الحفل الختامي لبطولة الشركات في نسختها الـ 53 مساء اليوم الخميس، حيث فازت شركة الشرقية للدخان بالدرع العام للبطولة، والتي استمرت على مدار أسبوعين.

وقال المحافظ في كلمته، إن بورسعيد ستظل مستعدة دائما لاستضافة هذا الحدث الكبير، مطالبا الرياضيين بالعودة إلى أعمالهم بعد البطولة بهمة وعزم، ومواصلة العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص من أجل مصر، وكذلك العودة مرة أخرى إلى بورسعيد؛ للمشاركة في النسخة الـ 54 من بطولة دوري الشركات.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لاتحاد الشركات برئاسة الدكتور حسني غندر على اختيار بورسعيد الدائم لإقامة هذا الحدث الرياضي العريق الذي نفتخر بإقامته على أرض المحافظة؛ ليتنافس أكثر من ١٧ ألفا من عمال مصر في مختلف الرياضيات.

مشيرا أن تلك المنافسة الشريفة بين اللاعبين تعمل على خلق روح الإصرار والتعاون وبذل الجهد، وهو ما عهدنا به عمال مصر الشرفاء الذين يصنعون المعجزات ودورهم الكبير في جميع المشروعات التنموية والقومية العملاقة على أرض مصرنا الحبيبة.

من جانبه، هنأ الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين بنجاح البطولة، معتبرًا أن البطولة حدثًا أولميبيا، متمنيا النجاح للاتحاد الرياضي للشركات، موجها الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه الكبير لبطولة الشركات للخروج بهذا الشكل الحضاري

ووجه الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، الشكر للمحافظ، على دعمه وإصراره على استضافة البطولة في بورسعيد وأن بورسعيد تعد مثالا جيدا يحتذى به في تنظيم البطولات بشكل نموذجي.

وسلم المحافظ، ورئيس اتحاد الشركات الجوائز للفرق الفائزة والدرع العام، وتضمنت احتفالية ختام البطولة الـ 53 لدوري الشركات عرضا لطابور الفرق المشاركة، أعقبها أوبريت فنى للبراعم بقيادة الفنان عمرو عجمي.

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