فضائية أمريكية: الليرة التركية ستواصل الانهيار بسبب أردوغان

أكد محللون وخبراء اقتصاديون، أن الليرة التركية تواصل انهيارها التاريخي، محذرين من أنها ستنخفض إلى مستويات قياسية جديدة بسبب السياسات "غير التقليدية" للحكومة التركية.وقالت قناة "CNBC" الأمريكية، في تقرير اليوم الخميس، أن العملة التركية المحاصرة سجلت أدنى مستوى قياسي آخر اليوم، لتلامس 7.95 مقابل الدولار حيث تتجه نحو 8 ليرات للدولار بشكل غير مسبوق.وأعرب المحللون الاقتصاديون وفقا للقناة عن سخطهم خلال الأسابيع العديدة الماضية من القرارات السياسية الصادرة عن أنقرة، مشيرين إلى أن الدولار كان يعادل 3.77 ليرة في بداية 2018 والآن يتوقع المحللون أن تصل الليرة إلى 8.5 مقابل الدولار.وقال أنجوس بلير، المصرفي الاستثماري السابق والأستاذ الحالي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن السياسات التي اتبعتها أنقرة أصبحت متشددة للغاية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات غير عقلانية.وأوضح بلير أن السياسة النقدية وإدارة احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا لا تتسم بالكفاءة، بجانب الدور السياسي الإقليمي لتركيا ودورها العسكري والتورط في نزاعات خارجية مثل سوريا وليبيا وكاراباخ وشرق المتوسط خلق حالة من عدم اليقين في السوق التركية.وأكد بلير أن المقاطعة غير الرسمية المتزايدة من قبل السعودية وتعليق الرحلات الجوية من وإلى الإمارات العربية المتحدة بسبب السياسة الخارجية التركية ستزيد من عبء الليرة.وكشفت القناة الأمريكية عن أن هناك عوامل أخرى تخيف العديد من المستثمرين من العملة التركية، من بينها عدم القدرة على التنبؤ بما سيقوم به الرئيس رجب طيب أردوغان في الداخل، بخلاف السياسة الخارجية التدخلية في الدول الأخرى المتزايدة باستمرار، فضلًا عن قبضته على البنك المركزي التركي، والذي أصبح يُنظر إليه على أنه أقل استقلالية في السنوات الأخيرة.وأشارت "CNBC" إلى أن هناك أيضًا تهديد بفرض عقوبات محتملة من الولايات المتحدة، حيث تمضي أنقرة قدمًا في خططها لاختبار نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.