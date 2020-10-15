«عتمان»: جامعة طنطا تفتح أبوابها للأشقاء العرب.. وبرامج مميزة للوافدين

قال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن جامعة طنطا تفتح أبوابها للأشقاء العرب من مختلف دول الوطن العربي الراغبين، حيث تقدم الجامعة للطلاب الوافدين برامج مميزة فى شتى التخصصات.جاء ذلك في كلمته التى ألقاه اليوم خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها جامعة طنطا، اليوم، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق وحمى ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتوره رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.وأكد الدكتور عماد عتمان، استمرار جامعة طنطا في القيام بالدور المنوط بها في دعم حركة التعليم والبحث العلمي تماشيًا مع رؤية الدولة، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس في مصر" التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع الطلاب الوافدين.كما عبر نائبا رئيس جامعة طنطا الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور كمال عكاشة عن سعادتهم بتخريج الطلاب الوافدين على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، كما وجها الشكر لعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين كان لهم الدور البارز في تخرج هؤلاء الطلاب، متمنيان لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم المستقبلية.من جانبهم، أعرب الطلاب الوافدون وممثلوهم من السفارات والملحقيات الثقافية عن سعادتهم بحفاوة التكريم بجامعة طنطا، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بتخريجهم فى جامعة طنطا التى احتضنتهم طوال سنوات دراستهم بها.