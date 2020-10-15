وزير الأوقاف يهنئ الدكتور الضويني بتعيينه وكيلاً للأزهر

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني بتعيينه وكيلا للأزهر، متمنيا له التوفيق.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد ‏الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، بدرجة وزير، بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏