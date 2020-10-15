«البحوث الإسلامية» يهنئ «الضويني» بتعيينه وكيلًا للأزهر

هنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد الدكتور محمد الضويني أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه وكيلًا لفضيلة شيخ الأزهر.كما هنأ الأمين العام الشيخ صالح عباس لصدور قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية، موجهًا الشكر له على جهوده الطيبة خلال الفترة الماضية أثناء توليه مسئولية القيام بأعمال وكيل الأزهر، وأبلى فيها بلاءً حسنًا بحسن إدارته في توقيت مليء بالتحديات أثبت خلاله كفاءته في التعامل مع الملفات المختلفة بحكمة وموضوعية.