بعد قرار «قصة الثانوي» للاطلاع.. «التعليم»: «مهمة وممكن تيجي في الامتحان»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردا على التساؤلات بشأن ذكر أسئلة عن القصة للمرحلة الثانوية في الامتحانات أم لا بعد قراره بأنها للاطلاع فقط: "القصص جزء من المناهج المهمة، وممكن تيجي في الامتحان عبارة عن أسئلة في محتواها بإجابات من متعدد"، مضيفا أن الامتحانات الإلكترونية لن تستخدم أسئلة مقالية تستوجب استخدام القلم.واستكمل خلال تصريحه: "ممكن أن تطلب وزارة التعليم العالي امتحان قبول في بعض الكليات معتمدة على القصة".وبشأن القصة في اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، أكد أنها ستكون للقراءة والاطلاع فقط.واختتم قائلا: "ارجو الاكتفاء بما ذكرناه والأصل في الأمور أن ندرس القصة ولا نسأل عن الامتحان خاصة إننا لم نبدأ العام من الأساس!".كان الدكتور طارق شوقي قال في وقت سابق، إن القصة المقررة على المرحلة الثانوية للقراءة والاطلاع، مضيفا: "مثلما كان الحال في الصف الأول والثاني الثانوي من العام الماضي".