محمد علي رزق يكشف تفاصيل دوره في «إسعاف يونس»

كشف الفنان محمد على رزق تفاصيل دوره في مسلسل «إسعاف يونس» أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا على مدار 10 حلقات.وقال رزق، في تصريحات صحفية، إنه يجسّد شخصية «كمال الرخ» صديق «يونس» الذي يجسّده بطل المسلسل الفنان محمد أنور منذ الطفولة.وتابع أن شخصيته تتسم بالسماجة على حد وصفه، إذ يكره «يونس» كثيرًا، إلا أن ذلك الكره يشكل الكثير من المواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، واصفًا علاقتهما بأنها شبيهة بعلاقة الشخصيتان الكارتونيتان «توم آند جيري».أضاف أنه من المنتظر أن يظهر خلال الحلقات بإطلالة مختلفة تمامًا ومعبرة إلى حد كبير عن تلك الشخصية التي تتسم بالثراء: «هلبس هدوم مشجّرة ودهب».وعن تجربة العرض على WATCH iT، أكد أنه سعيد بها للغاية ومتحمس لها كثيرًا.«إسعاف يونس» بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق، إيمان السيد، وأحمد محارب، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.