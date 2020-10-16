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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:41 ص
مولد النبى
مولد النبى
عبدالله هشام
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مع اقتراب موعد احتفال مولد النبي ٢٠٢٠ تتزايد معدلات البحث بين المصريين عن موعد إجازة المولد النبوي وأسعار حلاوة المولد 2020 التي يحرص الكثير من المواطنين على شرائها وتناولها في هذا الاحتفال على مدار عدة عقود ضمن ضمن الموروثات الاجتماعية التي نشأ عليها المجتمع المصري يرجع بدايتها إلى فترة حكم المعز لدين الله الفاطمي لمصر وفقًا لبعض الرويات التاريخية.

موعد إجازة المولد النبوي 2020

ومن المقرر أن تحل ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلكيًا يوم 29 من شهر أكتوبر 2020، والتى توافق 12 من شهر ربيع الأول وفق التاريخ الهجري، باعتبار أن بداية شهر ربيع الأول ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري، حيث تعتبر الحكومة المصرية يوم المولد النبوى إجازة رسمية مدفوعة للعاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص، والذي سيوافق يوم الخميس 29 أكتوبر.

أسعار حلاوة المولد 2020

وترصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز أسعار حلاوة المولد النبوي 2020 حيث تواصل محال الحلوى تقديم حلوى المولد بتشكيلات مختلفة ومتميزة وباسعار مختلفة تناسب الطبقات الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل فى محال الحلوى الشهيرة.

*علبة حلوى المولد النبوي بـ50 جنيها وتحوى "ملبن سادة مينى، 2 قرص حمص ميني، ملبن فول مينى، 2 فولية ، قرص سمسم مينى، لديدة مينى، وسمسمية مينى ، حمصية مينى".

*علبة حلوى المولد النبوي بـ185 جنيه وتحوي" 2 ملبن جيلى مينى، لوزية مينى، 2 بندقية مينى، 2 لديدة مينى، 2 حمام ميني، 2 فولية مينى،  2 سمسمية مينى، ملبن مبروم عين جمل صغير، 2 قرص حمص مينى، قرص سمسم مينى، حمصية مينى، 2 بسمية مينى، قرص علف مينى".

*علبة حلوى مولد النبي 54 قطعة بـ95 جنيه وتحوي "1جيلى فروالة مينى، 1بسيمة مينى، 2 حمام مينى، 2 لديدة برتقال مينى، 2 نوجا فول مينى، 2 دومية فول مينى، 2 ملبن فول مينى 2 مربى جوز هند زبيب مينى، حمصية مينى 11، سمسمية مينى، ، 3ملبن سادة مينى، 1 جيلى برتقال مينى، 1 جيلى برتفال مينى، 11 فولية مينى 11، قرص سمسمية، قرص سمسية، قرص حمصية، قرص فولية".

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