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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سميرة عبد العزيز تجسد شخصية أم الشهيد مع خالد جلال

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:49 م
الفنانة القديرة سميرة
الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز
أحمد عارف
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تعود الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إلى المسرح بعملين مع الفنان محمد صبحي والأخر مع المخرج خالد جلال، حيث تجري حاليًا بروفات المسرحية الأولى على مسرح مدينة سنبل مع الفنان محمد صبحي وهي مسرحية «عيلة اتعملها بلوك».

وقالت سميرة إنها تجري الآن عددا من البروفات مع الفنان الكبير محمد صبحي وأن العمل المسرحي يتناول تطور العصر ومدى تأثير السوشيال ميديا على العائلات والأسر المصرية.

وكشفت أن هناك عملا مسرحيا آخر من المقرر البدء فى تحضيره قريبًا مع المخرج خالد جلال حول بطولات الجيش المصري، واسمه «أم الشهيد» ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد بدء النص.

يذكر أن سميرة عبد العزيز قدمت في الماراثون الرمضاني الأخير مسلسلين هما «لما كنا صغيرين» مع النجمين محمود حميدة وخالد النبوي و«قمر آخر الدنيا» مع النجمة بشرى.

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