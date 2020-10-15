مطران طنطا يلتقي مستشار مدبولي لتقديم مشروع قانون الأسرة

التقى الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس اليوم، كممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومعه ممثلو كل من الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية فى مصر شريف الشاذلي، مستشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لتقديم "مشروع قانون الأسرة للمسيحيين فى مصر".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.