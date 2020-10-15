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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1500 مواطن في قافلة طبية مجانية بدمياط

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:48 م
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بدمياط
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توقيع الكشف الطبى على ١٥٠٠ مواطن خلال القافلة الطبية المجانية المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الجارى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تقديم كافة سبل الرعاية للمواطنين والفئات الأكثر احتياجا بجميع المناطق.

كما أضافت المحافظ أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، فضلًا عن الدور الذى تقوم به لتقديم التوعية الصحية للمواطنين، حيث توجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على حرصها تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لرعاية القطاع الصحي بالمحافظة.

وأفاد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط أنه من بين تلك الحالات التى تم توقيع الكشف الطبي عليها بقرية الغنيمية، تحويل عدد ٣٧ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم فضلا عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٦ حالة.

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