مرشحو «الجيزة» يكثفون جولاتهم الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المرحلة الأولى من الماراثون الانتخابي على مقاعد مجلس النواب 2020، والمزمع إجراؤها أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وذلك مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين سواء المستقلين أو الحزبيين.ومع اقتراب بدء الصمت الانتخابي يوم 18 أكتوبر، تشهد الدائرة الأولى التي تضم كلا من الدقي والعجوزة والجيزة، وخٌصص لها مقعدين فقط للانتخاب بالنظام الفردي حراك كبير بين المتنافسين في معركة الدعاية بين المرشحين، حيث من المنتظر أن تكون المعركة الأقوى في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى.ويأتي في مقدمتهم رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الذي يسعى للفوز بالمقعد مهما كانت التحديات بصفته مرشح مستقل، بعد استقالته من منصب نائب الرئيس لشئون المجالس النيابية من حزب مستقبل وطن في الشهور الأخيرة.واستطاع محمد أبوالعينين الفوز في الانتخابات التكميلية بالبرلمان الحالي بفارق كبير في الأصوات، دون إجراء جولات انتخابية حقيقية في دائرة الجيزة بسبب ضيق الوقت آنذاك، فيما يجري يوميا العديد من اللقاءات والمشاورات مع الأهالي، بالإضافة لعمل حملة إعلانية كبيرة في كافة مناطق وشوارع منطقة الجيزة حيث تتركز شعبيته منذ سنوات طويلة بحي الجيزة وضواحيه.وينافس أبوالعينين، مرشحا حزب مستقبل وطن وهما النائب منتصر رياض، وأبوالعباس ذكي، حيث يسعى الحزب لحصد المقاعد لصالحهما باعتبارهما ممثلين عن حزب مستقبل وطن.وأجرى كل من المرشحين العديد من المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية لحث المواطنين على انتخابهم والمشاركة بقوة بالانتخابات المقبلة.في الوقت نفسه، يتواجد في معركة الجيزة الانتخابية النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، والذي ينافس بقوة في الانتخابات الجارية حيث ترتكز شعبيته بمنطقة الدقي والعجوزة.فيما يحرص أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، على خوض المعركة الانتخابية بإجراء العديد من الجولات الانتخابية في الآونة الأخيرة، وحصدها لصالحه خاصة أنه حرم من استكمال مدة المجلس الحالي.