بكري يكشف من هو رئيس مجلس الشيوخ القادم (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك معلومات تتردد حول اختيار المستشار بهاء أبو شقة رئيسا لمجلس الشيوخ.





وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المستشار بهاء أبو شقة، واحد من الشخصيات البارزة التي تم تعيينها في مجلس الشيوخ، مشيدا بأدائه كرئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب.





وأردف: "المستشار بهاء أبو شقة أدى أداء يستحق كل التقدير والشكر، ومن آخر أعماله القانونية موسوعة شاملة في الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية".