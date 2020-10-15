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محافظات

جامعة الوادي الجديد تنهي كافة الإجراءات لاستقبال الطلاب للعام الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:03 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن إدارة الجامعة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم التهاون في تطبيق الخطة التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة، والتى تأتى تزامناَ مع استمرار الدولة في التصدي لانتشار فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2020/2021 المقرر أن يبدأ فى 17 أكتوبر الجارى.

وقال طنطاوي، إن الجامعة تعمل على الاستمرار فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للحفاظ على كافة المنتسبين لجامعة الوادي الجديد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال تعقيم كافة المنشآت التعليمية والإدارية بكليات الجامعة الست من قاعات الدرس ومدرجات ومكاتب إدارية ومعامل وغيرها مع المحافظة على التباعد الإجتماعي، وتم أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى كليات الجامعة والتي تضم 6 كليات التربية والآداب والعلوم والطب البيطرى والزراعة والآداب والتربية الرياضية وتعمل الجامعة على تطبيق نظام التعليم الإلكتروني والهجين لتقليل كثافة الطلاب في الحضور مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات الجامعة؛ حرصًا على سلامة الطلاب وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المدن الجامعية بدأت فى تسكين الطلاب حسب جدول زمني لكل كلية لمنع التكدس والزحام خلال الفترة السابقة وتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والترميمات لمباني المدن الجامعية وعمل الصيانة الدورية للمباني، حيث تم إقامة عيادة طبية متكاملة بكل مبنى من مبانى الجامعة للطلاب والطالبات والعمل على إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، بالإضافة إلى العمل على إعادة تشغيل وتركيب شبكة واي فاي بكل مباني المدينة الجامعية بالتعاون مع مركز الاتصالات بجامعة الوادى الجديد لتوصيل خط فايبر (إنترنت) من إدارة الجامعة إلى مبنى المدن الجامعية للتواصل مع المنصات الإلكترونية التعليمية التي أنشأها مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادى الجديد.

وكلف الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة بتشكيل لجان الاستقبال الطلاب الجدد وتنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد بمختلف الكليات وتعريفهم بأماكن المدرجات ومواقع المعامل بمختلف كليات الجامعة وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تحقق التباعد الاجتماعي للمحافظة على الطلاب من انتشار مرض كورونا المستجد، مؤكدًا أنه تم وضع خطة كاملة للتعامل مع أزمة كورونا تحقق المحافظة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي الجديد.

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