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الخميس 15 أكتوبر 2020 الموافق 28 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد نجاح «صحاب أونطة».. حكيم يحضر مفاجأة مع الموزع «ساسو»

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:05 م
حكيم
حكيم
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انتهى النجم حكيم من تسجيل أغنية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور العربي مع الموزع إسلام ساسو.

يأتي ذلك بعد تحقيقه إنجازًا غير مسبوق هذا الشهر بتواجده في حفلتين باحتفالات أكتوبر، الأولى شارك بها في المنصة والثانية بمنطقة الجلالة.

ويشكل النجم حكيم حالة خاصة في الغناء الشعبي العربي، فهو دائم التطور والتجدد، إذ يتعمد تقديم الأشكال الغناىية المختلفة بطريقة غير تقليدية، ويعد من المطربين المهمين على الساحة الفنية، حيث استطاع أن يصنع اسما مهما في تاريخ الطرب الشعبي، وخلال مسيرة امتدت ربع قرن صنع حالة فنية متوهجة وطور الموسيقى شكلا ومضمونا فصار أحد أبرز نجوم جيله، وثالث فنان مصري يقف على مسرح الأولمبيا التاريخي في العاصمة الفرنسية باريس بعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وطرح حكيم مؤخرا كليبه الغنائي «صحاب أونطة» عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» وحقق نجاحا كبيرا وتم تصويره بشكل مبهر في أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا.
حكيم
بعد نجاح «صحاب أونطة».. حكيم يحضر مفاجأة مع الموزع «ساسو»
بعد نجاح «صحاب أونطة».. حكيم يحضر مفاجأة مع الموزع «ساسو»
حكيم
بعد نجاح «صحاب أونطة».. حكيم يحضر مفاجأة مع الموزع «ساسو»
بعد نجاح «صحاب أونطة».. حكيم يحضر مفاجأة مع الموزع «ساسو»

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